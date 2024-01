"Lieblingssache": Plant Stacey Solomon Baby Nummer sechs?

Vergrößern sie sich bald? 2009 wurde Stacey Solomon (34) mit ihrer Teilnahme an der Castingshow The X Factor bekannt. Während sie sich in den vergangenen Jahren weiterhin der Musik widmete, schien sich auch privat so einiges in ihrem Leben zu verändern. Die Britin ist bereits Mutter von fünf Kindern. Obwohl sie damit schon eine echte Rasselbande zu Hause hat, ist die Familienplanung wohl noch nicht abgeschlossen. Deutet Stacey hier etwa weiteren Nachwuchs an?

In ihrer Instagram-Story entgegnet die 34-Jährige auf die neugierige Frage eines Fans zum Thema Familienerweiterung: "Ich kann ehrlich sagen, dass das Muttersein meine absolute Lieblingssache ist." Zwar sagt sie dabei nicht geradeheraus, ob schon bald Baby Nummer sechs geplant sei, sie äußert jedoch einen klaren Wunsch. "Ich würde gerne mehr haben, aber es kommt, wie es kommen muss", heißt es da von der fünffachen Mutter.

Zuletzt sorgte die Sängerin mit weniger guten News für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrer Familie verbrachte sie den Jahreswechsel im Jamaika-Urlaub. Doch noch vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Netz erzählte sie ihren Fans daraufhin von dem beunruhigenden Moment. Antibiotika haben ihre Krankheit letztlich geheilt.

