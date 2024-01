Sixpack nach der Schwangerschaft: So fit ist Stacey Solomon

Sie zeigt sich superfit! Stacey Solomon (34) wurde im Februar 2023 Mama ihres fünften Kindes – der kleinen Rose. Und dabei teilt die The X Factor-Teilnehmerin fleißig private Einblicke aus ihrem Alltag mit ihren Fans auf Social Media. In einem aktuellen Beitrag präsentiert die Britin jetzt ihre irren sportlichen Erfolge: Stacey hat wenige Monate nach der Geburt ihres Babys ein Sixpack!

Das ist in einem kurzen Clip zu sehen, den die Sängerin in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Während die 34-Jährige ihre Tochter auf dem Arm trägt, sind ihre definierten Bauchmuskeln zu sehen! Dabei hat die Musikerin ihr schwarzes Shirt hochgesteckt und trägt eine lässige Jogginghose. Unter einem ihrer Beiträge merkt ein Fan an: "Die Figur einer Frau, die fünf Kinder bekommen hat! Unglaublich! Du kannst sehr stolz auf dich sein, Stacey!"

Bereits wenigen Monate nach der Geburt ihres Töchterchens teilte die stolze Mama Fotos ihres After-Baby-Bodys im Netz. Damals präsentierte sich Stacey in Bademode und strahlte überglücklich. "Um ehrlich zu sein, als ich aufgewachsen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich definitiv nicht das Mädchen sein würde, das Bademoden-Shootings macht", verriet sie dabei.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Sixpack

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, 2023

