Muskeln und Fett: Stacey Solomon gibt ehrliches Body-Update

Stacey Solomon (34) widmete sich nach der Geburt ihres fünften Kindes ganz ihrer Fitness. Anfang des Jahres beeindruckte sie ihre Follower mit ihrem Waschbrettbauch. Doch die Sängerin will ehrlich mit ihren Fans sein: Auch ihr Körper sieht nicht immer durchtrainiert aus! "Ich finde, es ist wichtig, euch zu sagen, dass ich so aussehe, wenn ich die Sportklamotten ausziehe", verrät die Britin in einem Video auf Instagram. Dazu zieht sie ihre Leggings herunter und hält ihren Bauch in die Kamera. Das heiße nicht, dass sie nicht auf ihre Erfolge im Gym stolz wäre: "Versteht mich nicht falsch: Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Bauchmuskeln, aber ich kann mich immer noch bequem auf meine Hüftpolster legen, ohne etwas zu spüren!"

Auch in Bezug auf ihre Brüste ist die 34-Jährige ehrlich mit ihren Followern. "Wenn ich meinen Sport-BH ausziehe, habe ich unter meinen Brüsten immer noch genug Platz, um meine Sachen zu lagern", witzelt sie und zaubert ein Deo und eine Haarbürste unter ihrem T-Shirt hervor. Mit ihren Späßen verfolgt die Moderatorin ein wichtiges Ziel. Die "My Big Mistake"-Interpretin möchte für mehr Realität im Netz sorgen. "Ihr seid perfekt! Ich vermute, dass die Körper, die ihr idealisiert, auch je nach Tag, Kleidung, Hormonspiegel oder Kamerawinkel ganz anders aussehen", schreibt Stacey zu ihrem Video.

Wenn Stacey nicht gerade im Fitnessstudio ihre Muskeln stählt, verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie. Beim britischen Dschungelcamp hatte sie 2010 den Realitystar Joe Swash kennengelernt. Über zehn Jahre später gaben sich die beiden bei einer intimen Feier das Jawort. Zu Ostern verkleidete sich der "Eastenders"-Darsteller als Osterhase und half den Kids bei der Eiersuche. In einem Video auf Instagram tobt er mit seinen Kindern durch den Garten, während sich seine Frau über ihren Liebsten kaputtlacht.

