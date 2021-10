Stacey Solomon (32) gibt ein Baby-Update! Die Sängerin ist erst vor ein paar Tagen zum vierten Mal Mama geworden. Sie und ihre bisher rein männliche Rasselbande durften ein gesundes Mädchen in ihrer Familie begrüßen. Zwar postete die Britin bereits ein erstes Foto ihres jüngsten Kindes – doch den Namen verriet sie bisher noch nicht. Das hat auch einen guten Grund: Die TV-Bekanntheit konnte sich noch nicht entscheiden, wie ihre Tochter heißen soll.

"Wir haben immer noch keinen Namen für sie, aber sie ist wirklich so unglaublich", gab sie nun in ihrer Instagram-Story zu. Stacey und ihr Verlobter Joe Swash seien momentan viel zu verzückt von ihrem kleinen Engel und genießen jede Minute mir ihr. Dabei sei die Zeit, über einen Namen nachzudenken, schlicht zu kurz gekommen. "Ich liebe sie einfach so sehr [...] und unsere kleine Blase, in der wir gerade schweben, ist so surreal", schwärmt der "Loose Women"-Star.

Weiter berichtet die 32-Jährige, dass sie es richtig liebe, mit ihrem Töchterchen im Bett zu schmusen – doch nun fürchte sie sich ein bisschen, ihren Pyjama zum ersten Mal seit der Geburt zu wechseln. Der Grund: "Ich bin ein bisschen sentimental geworden, und ich habe Angst, dass sie den neuen nicht mögen könnte", erzählt Stacey.

