Im Familienurlaub: Stacey Solomon musste ins Krankenhaus!

Obacht! Stacey Solomon (34) hatte den Jahreswechsel gemeinsam mit ihrem Ehemann, den fünf Kindern, ihrer Schwester und ihrer Mama im Familienurlaub in Jamaika verbracht. Die Sängerin hielt ihre Follower in den sozialen Medien mit Bildern und Videos auf dem Laufenden. Doch so schön wie alles begann, hatte es für die Familienmama nicht geendet: Stacey musste noch im Urlaub ins Krankenhaus eingeliefert werden!

In ihrer Instagram-Story schildert die Britin, wie es dazu gekommen war. An ihrem vorletzten Tag habe alles mit grippeähnlichen Symptomen begonnen. Nach ein paar Stunden Ruhe lag sie immer noch schweißgebadet und bewegungsunfähig auf dem Bett. Ihre Schwester, die beruflich Krankenschwester ist, alarmierte die Hotel-Ärztin, die umgehend eine Sauerstoff-Beatmung ansetzte. "Sie muss unbedingt ins Krankenhaus", habe die Ärztin befohlen. Die dort verabreichten Antibiotika päppelten die TV-Bekanntheit wieder auf – in diesem Zustand sei es dann auch okay gewesen, den Rückflug nach Großbritannien anzutreten, verrät sie.

Mittlerweile hat sich die 34-Jährige erholt und kann wieder lächeln. Dennoch gibt sie zu: "Ich komme nicht darüber hinweg, was passiert ist, weil es sich in meinem Kopf nicht real anfühlt." Stacey möchte sich nie wieder so fühlen, denn ihr Zustand habe ihr "tatsächlich ein bisschen Angst" bereitet.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihr Mann Joe Swash

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, britische Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de