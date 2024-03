Award-Gewinn: Joe Swash ist total stolz auf Stacey Solomon

Joe Swash platzt beinahe vor Stolz – der "EastEnders"-Star gratuliert seiner Frau Stacey Solomon (34) mit einem dicken Schmatzer zu ihrem Gewinn. Die britische TV-Persönlichkeit räumte nämlich am Dienstag bei den Royal Television Society Awards ab und konnte in der Kategorie "Best Popular Factual Show" für ihr Format "Sort Your Life Out" eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Im Netz widmet ihr Gatte der strahlenden Siegerin nun einen herzlichen Gewinner-Beitrag. "Ich bin so stolz auf dich – immer", betitelt der 42-Jährige den Schnappschuss, auf dem er seiner Frau einen dicken Kuss auf die Wange drückt.

Doch nicht nur Joe ist hin und weg – auch Stacey selbst konnte den Gewinn gar nicht fassen. "Mein erster Award für meine eigene Fernsehsendung. Es hat nur 15 Jahre gedauert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war definitiv nicht auf die Rede vorbereitet", gibt die Beauty via Instagram überwältigt preis und dankt währenddessen auch ihren Fans: "Ich war so aufgeregt, nach Hause zu kommen, hierherzukommen und es euch zu erzählen. Ihr seid wie meine Familie und eure Unterstützung ist einfach alles für mich!"

Stacey und Joe nutzten den Abend wohl auch mal wieder als Date-Night. Seit zwei Jahren sind die beiden schon verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Doch mit so einer großen Rasselbande blieb die Romantik zuletzt ganz schön auf der Strecke. "Ich glaube, Joe und ich befinden uns in unserer nicht-romantischen Ära", verriet die 34-Jährige vor einigen Monaten im Interview mit Ok! Magazine. Neben den drei gemeinsamen Kindern hat Stacey noch aus einer früheren Beziehung zwei Kids mit in die Partnerschaft gebracht. Genau aus diesem Grund falle es dem Paar schwer, sich genug der Zweisamkeit zu widmen.

Instagram / realjoeswashy Stacey Solomon und Joe Swash im März 2024

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kids, August 2023

