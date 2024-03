Große Familie: So kommt Stacey Solomon ohne Babysitter aus!

Stacey Solomon (34) und ihr Mann Joe Swash hatten sich während der Dreharbeiten von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" kennen und lieben gelernt. Im Juli 2022 traten sie vor den Traualtar. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder, beide brachten jedoch auch Nachwuchs aus früheren Beziehungen mit in die Ehe: Insgesamt haben sie zusammen sechs Kids. Nun berichtet Stacey, wie sehr ihre und Joes Zeit durch die Kinder beansprucht wird!

Im Gespräch mit Women's Own verrät die fünffache Mama, dass sie und ihr Ehemann und sie, anders als gedacht, die Betreuung des Nachwuchses allein übernehmen: "Das Problem ist, dass die Leute denken, wir hätten zehn Kindermädchen und einen Butler, aber es gibt nur mich und Joe." Auch einer beruflichen Zusammenarbeit steht das Hüten der Kinder im Weg: "Wenn ich arbeite, muss er sich um die Kinder kümmern. Wenn er arbeitet, kümmere ich die Kinder. Im Moment ist es also wirklich schwierig, gemeinsam zu arbeiten." Dennoch betont Stacey: "Wir würden gerne eine Show zusammen machen. […] Ich verbringe gerne Zeit mit ihm."

Doch obwohl das Leben als Großfamilie eine Menge Stress bedeutet, denkt Stacey an weiteren Nachwuchs. "Ich würde gerne mehr Kinder haben, aber es kommt, wie es kommen muss", gab sie in ihrer Instagram-Story zu. "Ich kann ehrlich sagen, dass das Muttersein meine absolute Lieblingssache ist", erklärte die Vollblutmama.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im April 2023

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kids, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de