Ist das womöglich das letzte Bild von Marie Nasemann (32) mit Babybauch? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet gerade ihr zweites Kind. Mittlerweile befindet sie sich auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft, die Entbindung könnte jeden Moment losgehen. Tatsächlich ist es auch ein bisschen ruhiger auf Maries Social-Media-Account geworden. Doch nun erfreut sie ihre Follower doch ein weiteres Mal mit einem Babybauchfoto.

Komplett nackt liegt Marie auf dem neuen Instagram-Post auf einem Sofa. "Vorerst letztes Belly-Pic, ich schwöre", witzelt Marie zu der Aufnahme. Die werdende Mutter von bald zwei Kindern hat sich in der 40. Schwangerschaftswoche wohl noch einen letzten Trip gegönnt, denn sie schreibt: "Diese schöne Urlaubserinnerung muss ich noch posten. Auch wenn der Urlaub nicht wirklich 'schön' war, sondern eher Kategorie 'unerträglich heiß' und 'tierisch anstrengend'", erklärt sie.

Zusätzlich appelliert sie an ihre Fans: "Wertschätzt eure Körper (egal wie sie aussehen) für das, was sie täglich leisten. Schwanger oder nicht schwanger sind Körper einfach toll und tragen uns mit allem, was sie können, durch ein ganzes Leben!"

Instagram / CU4ZzoWIG6W Marie Nasemann in Berlin im Oktober 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Instagram / marienasemann Marie Nasemann bei ihrer Babyshower, September 2021

