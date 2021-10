Mut zur Natürlichkeit! Statt sich regelmäßig zum Beauty-Doc zu begeben, zeigen seit einiger Zeit immer mehr Stars ihre natürliche Seite in der Öffentlichkeit. Lippenfüllern und plastischer Chirurgie wird zunehmend abgeschworen! Hochkaräter wie Kylie Jenner (24) aber auch das deutsche Sternchen und Ex-Bachelor-Girl Vivien Fabian ließen sich ihre Filler bereits entfernen. Der natürliche Look ist nicht nur bei internationalen Promis megaangesagt – auch viele deutsche Stars setzen mittlerweile darauf.

Kylie Jenner

Zu den Vorzeigebeispielen für eine öffentliche Wandlung hin zu mehr Natürlichkeit zählt auf jeden Fall der Keeping up with the Kardashians-Star. Schon als junges Mädchen ließ sich die Beauty erstmals ihre Lippen unterspritzen. Vor drei Jahren schrieb sie dann jedoch öffentlich auf Instagram: "Ich bin alle meine Filler losgeworden." Seitdem experimentiert sie mit ihrem Look. Besonders in ihren Insta-Storys sieht man die Beauty immer mal wieder ganz ohne Make-up, während sie ihre Schminkroutine zeigt.

Gemma Collins

Auch TV-Gesicht Gemma Collins (40) schwört dem Plastiklook ab! Gegenüber The Sun verrät die Unternehmerin, sie habe all ihre Filler und auch das Botox entfernen lassen, da sie sich einfach nicht mehr selbst erkannt habe. Es störe sie, dass alle Stars gleich aussehen. "Die jungen Mädchen von heute, all diese Lippen, das ist einfach ein bisschen zu viel. Die Leute denken, das sei jetzt die Norm, aber das ist es nicht. Wir müssen natürlich bleiben", ist sich die Geschäftsfrau sicher.

Molly-Mae Hague

Die Influencerin Molly-Mae Hague (22) sorgte vor allem dadurch für Aufmerksamkeit, dass sie nach ihrer Teilnahme an der britischen Version von Love Island mehrere Tausend Euro für Schönheits-OPs ausgegeben hatte. Im Oktober vergangenen Jahres folgte dann plötzlich ein Sinneswandel. Molly ließ die Operationen an ihren Lippen rückgängig machen. Seitdem strahlt sie mit natürlichem Schmollmund. Gegenüber The Sun stellte die TV-Bekanntheit fest, dass das die beste Entscheidung in ihrem Leben gewesen sei.

Vivien Fabian

Auch bei den deutschen Promi-Sternchen nimmt der plastische Schönheitswahn zum Teil ein Ende. Ex-Bachelor-Girl Vivien Fabian zog es wieder zur Natürlichkeit. Die Berlinerin, die in der Staffel mit Niko Griesert (31) zu sehen war, ließ sich ihre Lipfiller entfernen. Im Interview mit Promiflash gestand sie: "Meine Lippen waren für mich nicht ästhetisch." Ihr Ziel sei es, in Zukunft weniger plastisch auszusehen.

