So hätte man Kylie Jenner (21) fast nicht wiedererkannt! Die Make-up-Unternehmerin ist vor allem für eines bekannt: ihren sinnlichen Schmollmund! Dass sie den nicht nur Mutter Natur, sondern auch dem Beauty-Doc zu verdanken hat, ist kein Geheimnis. Jetzt scheint die junge Mutter aber mehr auf ihren natürlichen Style zu setzen: Auf neuesten Paparazzi-Pics ist sie wieder mit schmaleren Lippen zu sehen!

Mal natürlich, dann erneut Schlauchboot-Lippen – Kylie scheint sich einfach nicht entscheiden zu können. Als Teenie hatte die Reality-Beauty noch recht dünne Lippen. Mit 17 Jahren entdeckte die kleine Halbschwester von Kim Kardashian (38) dann ihre Liebe zu Botox und Co. und wurde für ihren XXL-Mund berühmt. Aber sind diese Zeiten etwa jetzt vorbei? Aktuelle Bilder zeigen Kylie auf dem Weg zum Zahnarzt. Dabei fällt sofort auf, dass die 21-Jährige offenbar zu ihrem natürlichen Look zurückgekehrt ist: kein Make up, kein aufwendiges Styling und keine Mega-Lippen. Hat Kylie sich etwa ihre Filler entfernen lassen?

Schon 2018 ließ sie einige ihrer Beauty-Eingriffe rückgängig machen. Die Anti-OP-Einstellung hielt allerdings nicht lange an. Nur wenige Monate später waren ihre Lippen wieder gewohnt voluminös.

Jason Kempin / Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von Justin Biebers Film "Believe" im Jahr 2013

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2019

