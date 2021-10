Oh là là, da ist ja ein Look schärfer als der andere! Während "Dune" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle des Paul Atreides in Deutschland schon große Erfolge gefeiert hat, kommt der Science-Fiction-Film in den USA und Großbritannien erst jetzt in die Kinos. In England fand am Montag nun die Premiere statt – und die Stars des Streifens übertrumpften sich auf dem Event mit ihren Outfits.

Die Darstellerinnen des Films schlüpften für die Premiere in London in glamouröse Roben. Während Rebecca Ferguson (35) in einem schwarzen pompösen Tüllkleid über den roten Teppich schritt, wählten Zendaya Coleman (25) und Sharon Duncan-Brewster die Farbe Weiß. Beide Frauen betonten ihre Kurven in eng geschnittenen Kleidern, während sie für die Fotografen strahlten.

Die männlichen Darsteller kamen dagegen ganz elegant im Anzug. Timothée war mit seinen silbernen Applikationen ein Hingucker, David Dastmalchian mit seinem Blumenmuster. Auch bei Jason Momoa (42) gab es keinen Halt mehr. Der Game of Thrones-Star stellte unter seiner weit ausgeschnittenen Weste seine muskulöse Brust zur Schau.

Getty Images Zendaya, Oktober 2021

Getty Images Rebecca Ferguson in London, Oktober 2021

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Dune"-Premiere in London

Getty Images Sharon Duncan-Brewster bei der "Dune"-Premiere in London

Getty Images Evelyn Leigh und David Dastmalchian bei der "Dune"-Premiere

