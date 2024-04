High-School-Rollen ade: Zendaya spielt ernstere Charaktere

In einem Interview mit Vogue spricht die Schauspielerin Zendaya (27) darüber, dass sie momentan einen Wechsel zu reiferen Rollen durchlebt. In dem kommenden Film "Challenger" spielt die 27-Jährige eine Tennisspielerin, die sich in einem komplizierten Liebesdreieck befindet. Sie bezeichnet diese Rolle als "erfrischend", weil sie von ihren sonstigen Jobs abweiche und nichts mit den Darstellungen von High-School-Schülern zu tun habe, die sie sonst des Öfteren verkörperte. Sie verrät, dass diese Transformation "irgendwie beängstigend war, weil ich dachte: 'Ich hoffe, die Leute glauben, dass ich in meinem Alter bin oder vielleicht ein bisschen älter', weil ich Freunde habe, die Kinder haben oder gerade welche bekommen."

Zendaya spielt hauptsächlich Charaktere im Teenageralter, weswegen sie sich so fühle, als sei sie "immer irgendwo in einer Highschool", obwohl sie nie wirklich eine Highschool besucht habe. Sie sei von klein auf damit beschäftigt gewesen ihre Karriere aufzubauen und wisse inzwischen nicht mehr so wirklich, inwieweit sie "eine Wahl" gehabt habe. "Ich habe komplizierte Gefühle, wenn es um Kinder und Ruhm geht und darum, in der Öffentlichkeit zu stehen oder ein Kinderstar zu sein", erzählt sie Vogue und fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, in eine sehr erwachsene Position gedrängt worden zu sein".

Die Sängerin wurde schon früh bekannt: Mit 14 hatte sie ihren Durchbruch in der Disney-Serie "Shake It Up". Seitdem ist Zendaya immer in verschiedene Film- und Fernsehprojekte eingebunden und kann eine steile Karriere verzeichnen. Zuletzt verkörperte sie die Rue Bennett in der Serie Euphoria und spielte die Chani in den Dune-Filmen.

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

