Skater-Traum: Zendaya bezaubert im neuen "Challengers"-Look

Zendaya (27) bringt die Tennis-Mode auf ein neues Level! Die Pressetour geht weiter, und die Schauspielerin rockte mit ihrem Kleidungsstil einen weiteren Fototermin. In einem weißen Skaterkleid mit Neckholder-Kragen posierte sie vor dem Domplatz in Mailand. Das strahlend weiße Kleid kombinierte sie mit weißen Pumps. Das Zusammenspiel zwischen ihrem Traum in Weiß und dem blonden, welligen Bob erinnert an einen Marilyn-Monroe (✝36)-Moment. Zudem erzählte Zendaya Vogue, dass sie nach der Dune-Reise einen neuen Stil einleiten wolle, der dem Film entspreche. Dabei zielt sie vor allem auf einen eleganteren Look – eine Mischung aus dem "Old Money"-Modestil und dem Tennis-Dresscode.

Ihre Co-Stars Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32) posierten neben ihr in dunkleren Tönen. Josh trug eine marineblaue Jacke mit weißem Kragen in Kombination mit einem schwarzen Zweiteiler und gemusterten Halbschuhen. Mike entschied sich für einen gedeckteren Look und trug ein grau-blaues Hemd mit einer beigefarbenen Hose und dunklen Chelsea-Stiefeln.

Seit Anfang April sind die drei Schauspieler auf ihrer Pressetour für die Tennis-Romanze "Challengers" unterwegs. Angefangen in Sydney ging es nach Paris, Rom, London und nun nach Mailand. In all diesen Städten setzte Zendaya ein Fashion-Statement nach dem anderen, stets in Bezug auf den Tennissport. Dafür hatte sie sich unter anderem von ihren braunen Haaren verabschiedet und diese zum ersten Mal blond gefärbt. Auffällig ist zudem, dass der ehemalige Disney-Star bis jetzt zu sehr hellen Farben gegriffen hatte, unter anderem waren Grün und Weiß eine wiederkehrende Kombination.

