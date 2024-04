Gewagte Cut-Outs: Zendaya begeistert im 60er-Jahre-Look!

Zendaya Coleman (27) verzaubert alle mit ihren Looks! Momentan ist die Schauspielerin für die Pressetour ihres neuen Films "Challengers" unterwegs und beweist währenddessen immer wieder ihr modisches Gespür. Wie Fotos, die InStyle vorliegen, zeigen, präsentiert sie sich in Los Angeles in einem rosafarbenen Kleid der Marke Jacquemus. Wie ihre bisherigen Outfits spielt auch dieses mit dem 60er-Jahre-Stil und griff gleichzeitig das Thema Tennis auf – passend zu ihrem neuen Kinostreifen, in dem sie eine Tennisspielerin darstellt. Dazu kombiniert sie rosafarbene Pumps und setzt auf dezentes Make-up.

Bereits am vergangenen Mittwoch sorgte Zendaya für staunende Blicke auf dem roten Teppich. Dort erschien sie zur Filmpremiere in einer eleganten Abendrobe der Designerin Vera Wang (74). Das Kleid der 27-Jährigen bestand aus einem Spitzenkorsett sowie einem ausgestellten, rosafarbenen Satinrock. Aber auch zu Events in Italien warf sie sich in Schale und passte ihre Outfits dem Film "Challengers" an. So zeigte sich die "Euphoria"-Darstellerin in einem weißen Kleid mit Polokragen sowie einem Plisseekleid und weißen High Heels mit auffälligen Tennisball-Absätzen.

So begeistert wie die Öffentlichkeit derzeit von Zendayas Looks ist, so war sie es von der Zeit am Set ihres neuen Films. Die Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32) bereitete der US-Amerikanerin eine Menge Freude. Besonders die schlüpfrigen Szenen scheinen es ihr angetan zu haben. "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt", schwärmte sie im Interview mit Mirror.

Getty Images Zendaya bei der Premiere von "Challengers" in Los Angeles, April 2024

Getty Images Zendaya, 2024

