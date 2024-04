Zendaya posiert in elegantem Abendkleid bei Filmpremiere

Zendaya (27) sorgt derzeit immer wieder für staunende Blicke auf dem roten Teppich! Jetzt begeistert die US-amerikanische Schauspielerin ihre Fans erneut im Rahmen der Premiere ihres Films "Challengers" in Los Angeles: Zu dem Event erschien die Freundin von Tom Holland (27) in einer eleganten Abendrobe der Designerin Vera Wang (74). Neben einem Korsett aus Spitze fiel das Kleid auch mit seinem ausgestellten Satinrock aus rosafarbenem Stoff auf. Den Look vervollständigte die Hauptdarstellerin mit einer lockeren Hochsteckfrisur und dezentem Make-up.

Im Rahmen der Promo-Tour ihres neuen Films warf sich Zendaya schon so einige Male ordentlich in Schale – bislang passte sie ihre Outfits allerdings thematisch zum Streifen "Challengers" an, in dem sie eine Tennisspielerin spielt. Zu dem Event in Rom trug sie beispielsweise weiße High Heels mit auffälligen Tennisball-Absätzen. In Mailand schlüpfte sie hingegen in ein weißes Kleid mit Polokragen und ausgestelltem Rock.

Auch bei den Premieren des Kino-Hits "Dune: Part Two" begeisterte Zendaya regelmäßig die Fans mit ihren ausgefallenen und kreativen Outfits. Passend zu dem Science-Fiction-Film posierte sie zum Beispiel im Februar 2024 in London in einem galaktischen Look: Sie wählte einen schillernden Anzug von Mugler im Stil einer Rüstung.

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

