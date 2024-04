Am Set: Intime Szenen haben Zendaya am meisten Spaß gemacht

Zendaya Coleman (27) ist begeistert von ihrer Zeit am Set des neuen Films "Challengers". Die Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32) bereiteten der Schauspielerin anscheinend eine Menge Spaß. Ihr Charakter teilt einige schlüpfrige Szenen mit den beiden Schauspielern – die ersten Ausschnitte ließen den Trailer bereits im Netz viral gehen. "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt", schwärmt sie nun gegenüber Mirror. Mit Josh und Mike vor der Kamera zu stehen, habe ihr stets ein sicheres Gefühl vermittelt. "Egal, in welchem Moment, fühlte es sich immer so an, als könnte ich mich komplett auf sie verlassen und sie sich auf mich", erklärt die Euphoria-Darstellerin.

Aber ihr Charakter der aufstrebenden Tennisspielerin Tashi Duncan stellte Zendaya auch vor einige Herausforderungen. "Tashi ist extrem ehrgeizig. Sie ist eine Draufgängerin und absolut rücksichtslos", beschreibt die Freundin von Tom Holland (27). Eine solche Powerfrau zu verkörpern, sei ihr nicht immer leicht gefallen. "Wie habe ich die körperlichen Herausforderungen der Rolle gemeistert? Mit großer Mühe", gesteht der Dune-Star. Sie sei einfach keine Person, die Spaß am Sport hat. Aber da Tashi eine Spitzensportlerin ist und Zendaya der Rolle natürlich gerecht werden wollte, musste sie wohl oder übel in den sauren Apfel beißen.

Derzeit erlebt sie eine Zeit der Veränderung in ihrer Karriere. "Ich bin immer irgendwo auf einer Highschool", erzählt Zendaya im Vogue-Interview von ihren bisherigen Projekten. Sich für "Challengers" von dieser Altersgruppe zu lösen und eine Rolle zu spielen, die ihrem eigenen Alter entspricht, sei "erfrischend" gewesen. Schon bald könnte eine weitere herausfordernde Rolle auf den einstigen Disney-Star zukommen: Sie soll im Gespräch sein, das neue Bond-Girl zu werden!

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, Zendaya in neuen, reiferen Rollen zu sehen? Ja, ich bin gespannt! Ich mochte ihre alten Rollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de