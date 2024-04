Diesen Ratschlag bekam Timothée Chalamet von Tom Cruise

Der Name Timothée Chalamet (28) ist aktuell in aller Munde. Der französisch-amerikanische Schauspieler kann für sein junges Alter bereits auf eine beeindruckende Filmografie zurückblicken. Dennoch hat es sich Megastar Tom Cruise (61) nicht nehmen lassen, ihm einen wertvollen Tipp für seine Karriere zu geben. Er habe ihm nach Start des ersten Dune-Streifens eine inspirierende E-Mail geschickt, erzählte der Darsteller in einem Interview mit GQ. "Er sagte im Grunde: Im alten Hollywood würdest du Tanz- und Kampftraining bekommen. Heutzutage kümmert sich niemand darum, dass du diese Standards hältst. Es ist dir selbst überlassen", erinnerte sich Timothée. Diese tiefgründigen Worte hätten ihn sehr motiviert. Er verstand sie als eine Art "Schlachtruf".

Dieser Ratschlag könnte vor allem für einen seiner jüngsten Erfolge hilfreich gewesen sein. Denn bei Wonka, der Neuverfilmung des Klassikers "Charlie und die Schokoladenfabrik", handelt es sich um einen Musicalfilm. In der Hauptrolle des Willy Wonka musste der Schauspieler seine Gesangs- und Tanzkünste unter Beweis stellen. Damit trat der 28-Jährige in große Fußstapfen: Bei der Originalverfilmung von 1971 mit Gene Wilder handelte es sich ebenfalls um eine Musicalverfilmung des Kinderbuches.

Zuletzt feierte das Nachwuchstalent Mega-Erfolge mit dem Kinostart von "Dune: Teil 2". In diesem Film schlüpfte er wieder in die Hauptrolle des Paul Atreides. Aber schon vor dem Start der "Dune"-Reihe spielte Timothée große Rollen in zahlreichen Hollywood-Streifen wie "Call Me by Your Name" oder "A Rainy Day in New York". Der zweite Teil von "Dune" sprengte nun in kürzester Zeit die Verkaufszahlen seines Vorgängers. Auch die Bestätigung, dass es einen dritten Teil des Science-Fiction-Spektakels geben werde, ließ nicht lange auf sich warten. Inwiefern auch immer sich Timothée die Worte von seinem Schauspielkollegen Tom zu Herzen genommen hat, geschadet haben sie seiner Karriere auf jeden Fall nicht.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Dune", 2021

