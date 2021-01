Bei den Kinofans könnte 2021 noch so richtig Freude aufkommen! In den vergangenen Monaten hatten eingefleischte Filmliebhaber auf die Premieren großer Produktionen verzichten müssen: Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage waren die Starts von zahlreichen Filmen verschoben worden. Doch sollten die Kinos ihre Türen demnächst wieder öffnen, dürften die Besucher so richtig auf ihre Kosten kommen: Promiflash stellt euch die Leinwand-Highlights 2021 vor!

Nachdem der Starttermin mehrmals aufgeschoben wurde, könnte sich Daniel Craig (52) im Frühjahr 2021 endlich wieder in aufregende Abenteuer stürzen: Der schon lange erwartete James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" soll am 31. März in den deutschen Kinos anlaufen. Neben dem Marvel-Hit "Black Widow" mit Scarlett Johansson (36), der ab 6. Mai auf den großen Leinwänden laufen soll, ist für den 30. September auch die Premiere des Sci-Fi-Blockbusters "Dune" mit Timothée Chalamet, Zendaya (24) und Rebecca Ferguson (34) vorgesehen. Für einen krönenden Abschluss sollen die Filme "Mission: Impossible 7" sowie "Matrix 4" dann am 18. November und am 23. Dezember sorgen.

Doch damit nicht genug, denn auch die Fans von Gruselfilmen könnten 2021 noch auf ihre Kosten kommen: Neben dem Horrorstreifen "Conjuring 3: Im Bann des Teufels", der am 3. Juni Premiere feiern soll, wird auch die Fortsetzung der "Saw"-Reihe "Saw: Spiral" die Zuschauer in den Sälen garantiert in Atem halten. Und auch das Geisterjäger-Sequel "Ghostbusters: Legacy" ist garantiert einen Besuch im Kino wert.

Everett Collection/ ActionPress Scarlett Johansson als Black Widow in "The Avengers"

ActionPress Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Getty Images Tom Cruise bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" in Rom, Oktober 2020

