Zendaya freut sich sehr über Tom Hollands Unterstützung

Zendaya Coleman (27) kann immer auf ihren Tom Holland (27) zählen! Seit 2021 sind die beiden Schauspieler offiziell ein Paar. Ihre Liebe halten die beiden zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – hin und wieder werden die zwei Turteltauben aber trotzdem bei gemeinsamen Auftritten abgelichtet oder bei seltenen Schwärmereien in Interviews erwischt. Auch jetzt deutet die Beauty an, wie dankbar sie für ihren Liebsten ist! "Ich darf um mich herum so viel Unterstützung erfahren", plaudert die Sängerin gegenüber Entertainment Tonight aus. Auf der Premiere von "Challengers" in London feuert aber nicht nur Tom seine Zendaya an. "Auch heute. Es sind so viele Familienmitglieder und Freunde hier", freut sie sich bei einer weiteren Veranstaltung in Los Angeles.

Erst vor wenigen Wochen sprach Zendaya über ihre Zusammenarbeit mit Tom in den Spiderman-Filmen. "Wir waren beide sehr, sehr jung, doch meine Karriere war schon im Gange, und seine änderte sich über Nacht", erzählte sie Vogue. Diesen Prozess mitzuerleben, sei für die 27-Jährige wohl etwas ganz Besonderes gewesen und sie lobte ihren Partner dafür: "Ich habe definitiv gesehen, wie sich sein Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er hat es wirklich gut gemeistert."

Die Beziehung zwischen Tom und Zendaya könnte momentan nicht besser laufen und entwickelt sich stetig weiter. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet, sollen die zwei mittlerweile sogar schon zusammen wohnen! Für die Dune-Darstellerin sei das "die beste Entscheidung gewesen, die sie je getroffen habe" und sie sei sich sicher, dass der 27-Jährige der Richtige ist. Weitere Pläne gebe es derzeit aber wohl noch nicht – das junge Paar wolle nichts überstürzen. "Es gibt überhaupt keinen Druck, zu heiraten", stellte die Quelle klar.

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

