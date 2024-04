"Vermisse meine Lady": Tom Holland trauert um seine Hündin

Tom Holland (27) muss einen großen Verlust verkraften. Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler einen niedlichen Schnappschuss, auf dem seine Staffordshire-Bullterrier-Hündin Tessa mit großen Kulleraugen neben einem Kuscheltier zu sehen ist. "Ich vermisse meine Lady", kommentiert der Brite den Beitrag. Bereits vor knapp einem Monat bestätigte Toms Vater den Tod von Tessa in einem Blogbeitrag auf Patreon. "Es handelt sich weniger um einen Nachruf als vielmehr um einen Einblick in die letzte Runde im Leben eines bemerkenswerten kleinen Hundes, der meine Familie dominiert hat – in der Tat war sie der einzige Holland, den alle die ganze Zeit geliebt haben", so der Vater des "Spider-Man"-Stars.

Unter Toms Instagram-Post melden sich viele Fans und Freunde des 27-Jährigen und bekunden ihr Mitgefühl. "Tessa beobachtet dich jetzt vom Hundehimmel aus", meint eine Userin. "Schöne Tessa. Ich sende meine Liebe an dich und deine Familie. Es ist das Schlimmste, ein Haustier zu verlieren, möge sie in Frieden ruhen", kommentiert ein weiterer Nutzer den Beitrag. Auch Schauspielkollege Grant Gustin (34) kommentiert das Foto: "Es ist das Schlimmste, Mann. Es gibt keine Liebe wie diese."

Tom adoptierte die Hündin, noch bevor er berühmt wurde. Das Tier wuchs bei seinen Eltern sowie seinen jüngeren Brüdern auf. Nichtsdestotrotz versuchte der Freund von Zendaya Coleman (27) so viel Zeit wie möglich mit seinem Haustier zu verbringen: So besuchte er Presseveranstaltungen in Begleitung seiner Hündin oder nahm sie mit auf Filmsets. "Ich liebe sie, sie ist ein Engel", betonte er 2017 im Gespräch mit Time.

Instagram / tomholland2013 Tom Hollands Hund Tessa

ActionPress Tom Holland und sein Hund Tessa, 2020

