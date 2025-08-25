Tod der Mutter: Stefanie Hertel moderiert für Stefan Mross

Stefan Mross (49) hat am vergangenen Sonntag mit seiner Abwesenheit bei Immer wieder sonntags viele seiner treuen Zuschauer überrascht, doch der Grund für seine Nichtteilnahme ist traurig. Der Volksmusikstar nimmt sich aktuell eine Auszeit, um in Oberbayern von seiner verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen. Als Ersatz sprang keine Geringere als seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein, die die Show auf ausdrücklichen Wunsch von Stefan moderierte. An ihrer Seite unterstützte sie die Schlagersängerin Uta Bresan (60), während das Millionenpublikum Gäste wie Hansi Hinterseer (71) und Francine Jordi (48) begrüßen konnte.

Stefanie hatte eigenen Angaben zufolge keine Sekunde gezögert, ihrem ehemaligen Ehemann diesen Wunsch zu erfüllen. Dass die Idee für diesen besonderen Einsatz von Stefans aktueller Partnerin Eva Luginger kam, zeigt die außergewöhnliche Zusammenarbeit aller Beteiligten in schwierigen Zeiten. Besonders rührend waren Stefanies Worte zu Beginn der Show, als sie sagte: "Wir alle hier in der Immer-wieder-sonntags-Arena, meine Familie und ich, wir sind in Gedanken ganz, ganz fest bei dir!"

Das Schicksal hat Stefanie selbst schon viele schwere Verluste zugemutet. Vor wenigen Jahren musste sie mit dem Tod beider Eltern umgehen, ebenso wie mit dem Verlust ihrer Schwägerin. Trotz dieser Schicksalsschläge bleibt sie ein fester Bestandteil der deutschen Schlager- und Unterhaltungswelt. Während sie sich einst mit einem Lied über einen Teddybären in die Herzen der Zuschauer sang, bleibt sie heute ein Symbol von Stärke und Verbundenheit.

Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im August 2011

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

