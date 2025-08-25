Heute glücklicher: Schießt Thomas Gottschalk gegen Ex Thea?

Thomas Gottschalk (75) teilt derzeit Einblicke in einen ganz besonderen London-Trip. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina Mross feierte der Moderator dort ein kleines Jubiläum: Der erste Hochzeitstag des Paares stand an, und dieser wurde gebührend in Großbritanniens Hauptstadt zelebriert. Auf Instagram zeigt sich das Paar entspannt und glücklich beim Schlemmen, Sightseeing und Bummeln. Mit einem breiten Lächeln verrät Thomas seinen Fans dort: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan – alles anders und viel besser. Glücklicher bin ich heute!" Eine Aussage, die Spekulationen nährt.

Besonders der letzte Satz sorgt in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Fans vermuten darin einen subtilen Seitenhieb gegen Thomas' Ex-Frau Thea, mit der er stolze 48 Jahre lang verheiratet war, bevor sich das Paar 2019 trennte. Obwohl der Moderator keine konkreten Namen nennt, lassen die Worte Raum für Spekulationen. Schließlich liegt hinter Thomas eine lange Phase persönlicher Veränderungen: Nach der Trennung von Thea fand er in Karina sein neues Liebesglück und traf augenscheinlich die Entscheidung, sein Leben in vielerlei Hinsicht umzukrempeln.

Seine frühere Beziehung mit Thea galt lange als eine der stabilsten Partnerschaften im Showbusiness. Ihr Kennenlernen reicht zurück in die 1970er Jahre, gemeinsam hatten sie zwei Söhne großgezogen. Nach fast fünf Jahrzehnten Ehe trennten sich ihre Wege jedoch. In Interviews hatte Thomas stets betont, dass der Trennungsprozess im beiderseitigen Einvernehmen verlief. Seine jetzige Partnerin Karina, die als Verwaltungsdirektorin tätig war, lernte er wenige Monate nach der Trennung kennen.

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk, November 2011 in Wiesbaden

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß in London, August 2025

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk auf der Carnaby Street, August 2025