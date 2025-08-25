Krank im Bett: Sandra Köhldorfer erlebt Horror-Flitterwochen

Die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin Sandra Köhldorfer (43) hat vor rund zwei Wochen ihren Partner Ryan Bank geheiratet – doch ihr Start ins Eheleben verläuft alles andere als geplant. Eigentlich wollten die frisch Verheirateten ihre Flitterwochen mit einem romantischen Roadtrip durch Süditalien feiern. Stattdessen hat ein Virus, kombiniert mit einer bakteriellen Superinfektion, nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter ins Bett gezwungen. "Wir schlafen seit dem Honeymoon zum ersten Mal in getrennten Zimmern – aus Liebe!", erklärt Sandra gegenüber Promiflash und bezeichnet die Situation humorvoll als "Worst-Case-Honeymoon".

Trotz dieser gesundheitlichen Hürde zeigt sich die Psychotherapeutin gelassen und glücklich über ihren Ehemann und ihr neues Leben. "Als Paar hat sich nichts verändert. Wir lieben uns und wollen gemeinsam alt werden", verrät Sandra weiter. Besonders begeistert zeigt sie sich davon, dass sie jetzt offiziell den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat: "Das Schönste ist: Ich darf jetzt korrekterweise sagen: 'Mein Mann'." Gleichzeitig hofft das Paar darauf, die Reisepläne bald wieder aufnehmen zu können, sobald die Medikamente anschlagen und sie sich erholt haben.

Dieses Jahr ist für Sandra geprägt von zahlreichen Highlights. Im Januar 2025 wurde die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin erstmals Mutter. "Willkommen auf der Welt, Kaia Amelia! Unsere Herzen sind unbeschreiblich überwältigt von dir", verkündete sie damals stolz auf Instagram. Für sie und ihren Partner Ryan gab es dann Mitte August erneut einen Grund zur Freude. Die frisch gebackenen Eltern feierten ihre Traumhochzeit in Graz auf dem malerischen Schlossberg. Hoffentlich können sie bald ihre wohlverdienten Flitterwochen voll und ganz genießen.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer im März 2023

Photographie Markus Hertrich Ryan Bank und Sandra Köhldorfer während ihrer Hochzeit im August 2025

