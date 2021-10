Lauri Ylönen (42) ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Musiker wurde durch seine Band The Rasmus berühmt. 2003 schafften die finnischen Alternative-Rocker mit dem Song "In The Shadows" auch in Deutschland ihren großen Durchbruch. Inzwischen ist es eher ruhig um die Band und Frontmann Lauri geworden. Nun überrascht der Sänger aber mit schönen Neuigkeiten: Lauri ist Vater einer kleinen Tochter geworden.

Das verkündete der 42-Jährige gerade auf Instagram. Zu zwei Bildern, auf denen er das Baby auf die Stirn küsst und seine Hand hält, schrieb Lauri: "Unsere Tochter Ever Marlene Ylönen kam am Sonntag gesund zur Welt. Ich bin meiner großen Liebe Katriina so dankbar, dass sie nicht aufgegeben und dieses Wunder vollbracht hat. Danke, Universum!" Für das Paar ist es bereits der zweite Nachwuchs. Lauri hat außerdem einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Auch die stolze Mutter Katriina Mikkola teilte auf ihrem Account ein süßes Bild, auf dem ihre Kleine eine Blume in der Hand hält. "Unser kleines Wunder Ever Marlene Ylönen kam am Sonntag zur Welt! Vielen Dank für deine endlose Unterstützung, Lauri. Wir haben die schönste Familie", heißt es in ihrem Post.

Anzeige

Instagram / lauriylonenofficial Lauri Ylönen mit seiner Tochter Ever Marlene

Anzeige

Instagram / lauriylonenofficial Lauri Ylönen mit seiner Tochter Ever Marlene

Anzeige

Instagram / lauriylonenofficial Lauri Ylönen im Oktober 2021

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Ever Marlene? Richtig schön! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de