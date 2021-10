Hanna (25) und Jörn Schlönvoigt (35) plaudern offen über ihre Familienplanung! Die Influencerin und der Schauspieler haben im Dezember 2017 eine kleine Tochter bekommen. Die kleine Delia (3) ist ihr ganzer Stolz – und soll offenbar nicht ihr einziges Kind bleiben! Das deutete das Model zumindest kürzlich im Netz an. Im Promiflash-Interview sprechen Hanna und Jörn nun über ihre Babypläne und stellen klar: Sie haben es nicht eilig mit einem Geschwisterchen für Delia!

Beim Event der Initiative Milch in Köln beteuert die 25-Jährige: "Wir haben noch keine konkrete Planung, aber wir wünschen uns auf jeden Fall ein zweites Kind." Doch Hanna ergänzt: "Mal gucken, was die Zeit so bringt – wir machen uns keinen Druck oder Stress. Wir sind ja noch jung!" Daraufhin wirft Jörn lachend ein: "Na ja, du bist noch jung..."

Doch auch der GZSZ-Star will sich nicht unter Druck setzen: "Wir wollen das nicht planen. Wir sagen jetzt nicht: 'Wir wollen in einem Jahr oder zwei Jahren unbedingt wieder ein Kind haben." Abschließend stellt Jörn klar: "Es ist wirklich schön wie es ist. Wir wollen wirklich einfach jetzt die Zeit mit Deli genießen."

Anzeige

Instagram / hannaweig Jörn, Delia und Hanna Schlönvoigt

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Hanna und Delia Schlönvoigt

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Jörn Schlönvoigt und Tochter Delia, Mai 2019

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jörn und Hanna so offen über das Thema Kinderwunsch sprechen? Finde ich super! Ich würde es an ihrer Stelle eher privat halten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de