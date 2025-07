Krasse Veränderung: Alicia Costa Pinheiro trägt blonden Bob

Alicia Costa Pinheiro sieht völlig verändert aus: Die Reality-TV-Bekanntheit hat ihr langes, schwarzes Haar nicht nur radikal gekürzt, sondern es auch blondiert! Die Transformation vom charakteristischen dunklen Look hin zu einer leuchtenden Blondine überrascht ihre Fans, die die Veränderungen auf Instagram begeistert kommentieren. Alicia selbst gibt dazu keine große Erklärung ab, postet aber auf Social Media ein Video ihres neuen Looks mit den Worten: "Ich habe gehört, dass Blondinen mehr Spaß haben... Mal sehen, ob es wahr ist."

In der Kommentarspalte bekommt Alicia reichlich Feedback für ihre Entscheidung, ihre Haare nicht nur abzuschneiden, sondern auch zu färben. "Oh mein Gott, ich liebs, dass du es durchgezogen hast", meint Chiara Fröhlich (27). Ein anderer Fan fragt sich: "Schaut mega aus! Würde mich nur fragen, wie es mit aufgehellten Augenbrauen ausschauen würde. Trotzdem sehr hübsch." Auch Alicias Freund Loracio findet sich in den Kommentaren wieder und hinterlässt ihr die Worte: "Mein Baby!"

Vor einigen Monaten überraschte Alicia ihre Community bereits mit einer weiteren großen Veränderung: Sie packte ihre Koffer und zog von München nach Hamburg, um mit Loracio zusammenzuleben. Damals gab die Reality-TV-Bekanntheit offen zu, wie schwer ihr der Abschied fiel. "Na klar, [vermisse ich sie]! Aber ich muss auch sagen, dass ich sehr viel unterwegs bin und weiß, dass ich immer, soweit es mir möglich ist, einen Abstecher nach München machen werde. Allein schon wegen der ganzen Geburtstagsfeiern", erzählte sie damals Promiflash.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Juli 2025

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, November 2024

Instagram / alicia.isa.belle Loracio und Alicia Costa Pinheiro im Dezember 2024