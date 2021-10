Gehen Hanna (25) und Jörn Schlönvoigt (35) bald das Projekt Baby Nummer zwei an? Im kommenden Dezember können der GZSZ-Star und das Model bereits den vierten Geburtstag ihrer Tochter Delia (3) feiern. Die kleine Maus kam 2017 zur Welt und ist ein echter Sonnenschein im Leben ihrer Eltern. Bisher hielt sich Hanna recht bedeckt und verriet ihren Fans nicht, ob weiterer Nachwuchs aktuell ein Thema sei. Jetzt plauderte die Brünette aber aus: Sie wünscht sich ein zweites Kind.

In einem Q&A auf Instagram wollten die neugierigen Fans von der 25-Jährigen wissen, ob sie ein weiteres Baby bekommen will. Die Antwort hätte kaum eindeutiger ausfallen können. "Ja, sicher", betonte Hanna. Ob sich das Paar mit einem Geschwisterchen für Delia noch etwas Zeit lassen will oder schon ganz bald an der Familienerweiterung arbeitet, ließ die Beauty aber offen. Zumindest ist klar, dass Jörn spätestens jetzt auch weiß, dass seine Liebste sich über ein neues Familienmitglied freuen würde. Denn Hanna erzählte, dass ihr Partner regelmäßig die Beiträge in ihrer Story sichtet.

Auch Töchterchen Delia dürfte sich freuen, vielleicht bald Unterstützung zu Hause zu bekommen – immerhin verriet ihre Mama, dass es die Kleine faustdick hinter den Ohren hat. Und das, obwohl sie nach außen hin ganz lieb und unschuldig wirkt. Ein Fan wollte von Hanna wissen, wie sie den Charakter ihres Sprosses beschreiben würde. "Unter Menschen sehr ruhig und schüchtern und zu Hause frech", antwortete die gebürtige Bayerin.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Hanna und Delia Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna und Jörn Schlönvoigt auf den Malediven

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna Schlönvoigt

