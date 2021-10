Nico Laska (25) würde es genau so wieder machen! Am Freitag veröffentlichte der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat sein erstes Album. Für den großen Traum, im Musikbusiness durchzustarten, hat sich der Frankfurter schon früh dafür entschieden, viel zu riskieren: Kurz vorm Abitur brach er die Schule ab, ging auf Europa-Tour und meldete sich bei der Talentshow an. Bereut Nico es manchmal, dass er kurz vorm Abschluss hingeschmissen hat – und wie haben seine Eltern damals darauf reagiert? Promiflash hat nachgefragt.

"Mein Traum war es immer, Schule durchziehen, gutes Abi machen und zur Polizei gehen", erinnerte sich der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Als ihm dann bewusst wurde, dass seine Leidenschaft zur Musik noch viel größer ist, entschied er sich schließlich, seine Pläne zu ändern und nicht länger die Schulbank zu drücken. "In dem Jahr, als ich das Abitur abgebrochen habe, da habe ich so viel gemacht, das waren so viele Erfahrungen. Wer weiß, ob die später noch passiert wären. Rückwirkend ist man immer schlauer, aber ich habe nichts zu bereuen", ist er sich heute sicher.

Die Eltern des "Ro/ Bot"-Interpreten hätten anders als er schon viel früher gemerkt, dass alle Zeichen auf Musikkarriere stehen: "Als ich es ihnen gesagt habe, waren sie gar nicht überrascht." Nach wie vor steht seine Familie voll und ganz hinter ihm. "Die sind stolz auf mich", freute sich Nico. Seine Mama habe sogar noch vor der Veröffentlichung seine brandneue CD geschenkt bekommen.

Martin Müller Musiker Nico Laska

Promiflash Nico Laska im Promiflash-Interview

Superlifepromo Cover zu Nico Laskas Song "Ro/bot"

