Nico Laska (25) hatte nicht vor, Wincent Weiss (28) von seiner musikalischen Leidenschaft zu berichten. Ende Oktober hat der ehemalige The Voice of Germany-Teilnehmer sein erstes Album rausgebracht. Die große Bühne ist für den Sänger aber längst nichts Ungewöhnliches mehr – immerhin hat er neben eigenen Konzerten unter anderem auch schon für Wincent einige Shows eröffnet. Doch wie kam es dazu? Eigentlich arbeitet Nico "nur" als Backliner für den Musiker und ist für Auf- und Abbau der Instrumente zuständig. Gegenüber Promiflash verriet Nico: Wincent hat sein Versteckspiel auffliegen lassen.

Eigentlich hatte der 25-Jährige genau darauf geachtet, auf Tour mit Wincent besonders professionell vorzugehen. "Bei meinem Backliner-Profil konnte man nichts von Nico Laska finden. Ich habe das komplett getrennt", berichtete er. Allerdings sei es schwer, etwas vor dem "Feuerwerk"-Interpreten zu verheimlichen. "Man muss sagen, dass Wincent und sein Team sehr gut darin sind, Sachen zu finden, die man versucht, vor ihnen zu verstecken", erzählte der Hesse schmunzelnd im Gespräch mit Promiflash. Er sei eines Tages in die Probehalle gekommen, wo Wincent amüsiert zu einem von Nicos Songs tanzte. "Tatsächlich war es dann Wincent, der gesagt hat: 'Ich habe eine Überraschung für dich. Du spielst übermorgen Vorgruppe, ausverkauft, 5.000 Leute'", erinnerte er sich.

Für Nico sei es aber immer wichtig gewesen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass er sich "musikalisch aufdrängen" will. Er habe die Regel, dass er seinen Kumpel niemals um einen Gefallen diesbezüglich bitten wird. Trotzdem ist er Wincent für die Unterstützung dankbar: "Er ist unglaublich großzügig. Von ihm halte ich beruflich und persönlich unglaublich viel. Ein herzlicher Mensch, der den Menschen in seiner Umgebung so viel gibt."

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Wincent Weiss bei "SWR3 New Pop Festival – Das Special"

Martin Müller Musiker Nico Laska

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Sänger Wincent Weiss

