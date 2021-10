Für Nico Laska (25) geht ein großer Traum in Erfüllung! Der Musiker riskierte für seine große Leidenschaft viel: Kurz vorm Abitur brach er die Schule ab, um sich auf seine Künstlerkarriere zu konzentrieren. Bei The Voice of Germany schaffte er es 2016 zwar ins Team von Yvonne Catterfeld (41) – holte sich letztlich aber nicht den Titel. Aktuell arbeitet Nico als Backliner im Team von Wincent Weiss (28) hinter den Kulissen. Allerdings hat er vor, selbst die ganz großen Bühnen zu erobern: Ende der Woche veröffentlicht Nico sein erstes Album und verriet Promiflash, wie aufgeregt er deswegen ist.

"Ich bin ziemlich nervös", gab der Frankfurter gegenüber Promiflash zu. Seit Tagen habe er ein Kribbeln im Bauch, was mit dem Gefühl vorm ersten Date zu vergleichen sei. Von der Veröffentlichung seines Debütalbums erhofft sich der 25-Jährige ziemlich viel – immerhin könnte es seinen Weg in die deutschen Albumcharts ebnen. "Ich schwebe auf Wolke sieben und ich habe das Gefühl, dass alles auf das Album hingearbeitet hat – obwohl das Album erst der Start ist", betonte er. In "NI/CO" hat der Musiker den großen Plan, seinen Fans seine Geschichte zu erzählen – denn die Songs sind alle autobiografisch getexet.

In der Vergangenheit hatte Nico mehr als einmal mit der Kritik zu kämpfen, dass seine Musik keinem bestimmten Genre zuzuordnen sei. Auch damit plant er nun, ein für alle Mal abzuschließen. "Mir war ganz wichtig, für das Album alles an Ressourcen auszublenden und etwas zu kreieren, bei dem die Leute sagen: Das ist Nico Laska", verriet er. "Das Ziel ist, Platz 99 in den Albumcharts, das ist der letzte zweistellige Platz in den Charts", wünschte er sich und weiß, dass er dabei auf seine Fan-"Gang" zählen kann.

Martin Müller Musiker Nico Laska

Promiflash Nico Laska im Promiflash-Interview

Superlifepromo Cover zu Nico Laskas Song "Ro/bot"

