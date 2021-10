Seit Donnerstag dürften die Herzen der Fans des YouTubers höherschlagen: Julien Bam (32) hat seine erste eigene Serie veröffentlicht! Auf dem Streaminganbieter Netflix erschienen vier Folgen von "Life's a Glitch", in der der Webstar und sein Assistent Joon Kim sich selbst verkörpern und zusammen aberwitzige Abenteuer erleben. Doch was halten die Zuschauer bis jetzt von Juliens erster professionell produzierter Serie?

Die Resonanz auf "Life's a Glitch" (zu deutsch "Das Leben ist eine Panne") ist gemischt. Auf der einen Seite gibt es seine treuen Fans, die natürlich Feuer und Flamme sind und sich freuen, ihren Star mal in einem anderen Format als YouTube zu sehen. "Ich finde die Serie sehr geil. Ich liebe die ganzen Details, die wahrscheinlich nur Insider kennen", schrieb ein Nutzer unter einem Instagram-Post des Streamingdienstes. Andere konnten der Serie nicht viel abgewinnen: "Für Menschen ohne Gehirn und Ansprüche" oder "Nichts Besonderes" sind noch die netteren Kommentare unter dem Post.

Im Großen und Ganzen schneidet die Serie aber gut ab. In den deutschen Top Ten bei Netflix landete sie sogar auf Platz fünf! Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist aber noch ungewiss. Was haltet ihr von Juliens Serie auf Netflix? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / julienbam Julien Bam, Webstar

Anzeige

Netflix Julien Bam, Social-Media-Star

Anzeige

Getty Images Julien Bam bei der "Sonic"-Premiere 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de