Julien Bam (33) nimmt die Challenge an! Der Aachener gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Internet-Stars Deutschlands. Allein auf YouTube verfolgen ihn 5,75 Millionen Abonnenten. 2019 legte der Webstar seinen Hauptkanal nach über sieben Jahren das erste Mal still – und widmete sich anderen Projekten. Wie beispielsweise dem Synchronsprechen. 2019 lieh er dem berühmten blauen Igel Sonic seine Stimme. Seit heute läuft die Fortsetzung "Sonic the Hedgehog 2" in den Kinos – und dafür stand Julien wieder im Aufnahme-Studio!

Im Interview mit Promiflash plauderte der 33-Jährige über dieses Abenteuer. "Für mich war das eine große Ehre, Sonic sprechen zu dürfen. Ich habe richtig gejubelt, als diese Anfrage reinkam und ich dann durch das Casting gegangen bin", schwärmte Julien. Das Einsprechen für den zweiten Teil war für den Social-Media-Star eine echte Herausforderung: "Es war aber auch eine Challenge, weil die Mundbewegungen teilweise noch gar nicht da waren. Deswegen hatten wir zum Teil ein paar Schwierigkeiten bei der Synchro", gestand der Influencer. Doch kleinere Dilemmas gehören einfach zum Alltag eines Synchronsprechers. "Ich habe teilweise viele kleine Fehler gemacht, die ich auch bei erstem Mal gemacht habe. Also falsche Aussprache von Worten", gab der YouTuber preis.

Doch der Spaß-Faktor übertönte alles. Wie sah Juliens Vorbereitung dieses Mal aus? "Einfach Let's Go! Das beste Warm-up, dass man haben kann, ist halt einfach loszulegen. Den Film vorher gucken, vielleicht auch mit anderen zusammen. Und dann loslegen", erklärte der "Sonic"-Sprecher gegenüber Promiflash. Im Aufnahmestudio gab er Vollgas. In knapp einer Woche sprach er den ganzen Text mit den unterschiedlichsten Betonungen ein. Am Synchronisieren hat Julien offenbar großen Gefallen gefunden. "Das ist für mich halt immer noch so krass. Jetzt wurde auch schon Sonic 3 angekündigt und ich dachte mir nur so: 'Ich will dabei sein!'"

Getty Images Julien Bam, leiht Sonic in "Sonic The Hedgehog" seine Stimme

Instagram / julienbam Julien Bam, Social-Media-Star

Paramount Pictures Germany Julien Bam im Aufnahme-Studio für "Sonic the Hedgehog 2"

