Neue Show: Diese Stars stellen sich einer Escape-Room-Flucht

Prime Video liefert ein neues Comedy-Format: Noch im Frühjahr soll die neue Show namens "The Way Out" starten. Die Gastgeber Julien Bam (36) und Joon Kim (33) schicken in der Show acht Promis vor laufenden Kameras in eine Art Escape-Room. "Julien Bam und Joon Kim machen die erste Escape-Room-Comedy-Show Deutschlands. In 'The Way Out' treten Content Creator gegen Comedians an – welches Team schafft es als Erstes aus dem Escape-Room?", teasert das Streaming-Portal bei Instagram. Das Team Webstars besteht aus Papaplatte (27), Julia Beautx (25), Joey's Jungle (29) und CrispyRob (30). Im Team Komiker treten Michael Kessler (57), Mirja Boes (53), Wigald Boning (57) und Caroline Frier (42) an.

Was müssen die Promis in der Show machen? Gemäß den Abläufen in einem Escape-Room sollen die Teilnehmer Rätsel lösen, um den Ausgang zu finden. Julien und Joon werden hinter den Kulissen als Kommentatoren fungieren und das Ganze mit viel Humor begleiten. Zusätzlich ist die TikTokerin und Biochemikerin Dilara mit dabei. Sie soll den Zuschauern die Rätsel und Experimente erklären, die es zu lösen gilt – denn dahinter stecken zum Teil faszinierende wissenschaftliche Phänomene. Wann es genau losgeht, ist noch unklar, aber "The Way Out" soll noch dieses Jahr kommen.

Kandidaten wie Mirja, Wigald und Michael haben bereits Erfahrung mit derart speziellen Shows. Sie alle waren schon in Michael Bully Herbigs (56) Format LOL: Last One Laughing dabei. Die Sendung, in der nicht gelacht werden darf, geht in diesem Jahr bereits in die sechste Runde. Erst vor wenigen Tagen gab Bully den neuen Cast bekannt. Unter anderem treten dieses Mal neben Komikern wie Ralf Schmitz (50), Hazel Brugger (31) und Lutz van der Horst (49) auch Influencer Riccardo Simonetti (31), Musiker Giovanni Zarrella (46) sowie die Schauspieler Jürgen Vogel (56) und Florian David Fitz (50) an. Allerdings stieß die diesjährige Besetzung bei den Fans auch auf viel Unmut. "Finde es schade, dass die Quote an Nicht-Comedians zunehmend steigt. Warum keine jungen Comedians, die noch nicht dabei waren?", meinte nicht nur ein Instagram-User.

