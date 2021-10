Halyna Hutchins war kurz nach dem Todesschuss noch bei Bewusstsein. In der Nacht zum Freitag wurde die schreckliche Nachricht bekannt, dass die Kamerafrau an den Folgen einer Schussverletzung gestorben ist. Die 42-Jährige wurde am Set von "Rust" von einer Kugel getroffen, die sich aus der Requisitenwaffe von Alec Baldwin (63) löste. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen dringen immer mehr Informationen durch – so auch Halynas letzte Worte.

In einem Ermittlungsbericht der Polizei von Santa Fe wurde die Befragung von Russel Reid, einem Kameramann, protokolliert. Laut The Sun schildert der Kollege der Verstorbenen darin, was direkt nach dem Schuss am Set passiert ist. "Reid hat gesagt, nachdem die Schusswaffe gefeuert hatte, erinnerte er sich an Blut auf Joels Körper und Halyna schrie, dass sie ihre Beine nicht mehr fühlen kann", wird ein Polizist zitiert. Daraufhin sei die Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht worden – dort habe man aber ihren Tod feststellen müssen.

Zuletzt wurde auch der Notruf veröffentlicht, der die Beamten kurz nach dem Schuss erreicht hatte. "Bei uns wurden zwei Menschen versehentlich an einem Filmset durch eine Requisitenpistole erschossen", meldete sich die Drehbuch-Leiterin am Telefon. Laut Fox News habe sie hinzugefügt, dass dringend Hilfe benötigt werde.

Anzeige

Instagram / francesfisher Die Filmcrew von "Rust"

Anzeige

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Anzeige

Instagram / halynahutchins Kamerafrau Halyna Hutchins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de