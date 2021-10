Die deutsche Fernsehlandschaft trauert um Arved Birnbaum. Nachdem der in Forst an der Lausitz geborene Darsteller zunächst am Theater gespielt hatte, wechselte er im Jahr 1997 in die Film- und Fernsehbranche. Dort war er unter anderem als Neonazi in der Lindenstraße zu sehen oder verkörperte von 1999 bis 2021 zwölf Mal den Hauptmeister Heinz Obst im Kölner Tatort. Jetzt wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Arved an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben ist.

Wie seine Frau Sabine nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt gab, sei ihr Mann vergangenen Sonntag in der Kölner Uniklinik nach einer kurzen, aber schweren Erkrankung gestorben. Der Fernsehdarsteller wurde nur 59 Jahre alt. Er war besonders durch seine zwielichtigen Rollen in zahlreichen Vorabendkrimis zu Bekanntheit gelangt. So erinnerte seine Agentur nun an den Blondschopf mit den Worten: "Arved machte jede Nebenrolle zur Hauptrolle".

Noch im vergangenen August war Arved in der Krimiserie "Ein Fall für zwei" zu sehen gewesen, in der er einen dubiosen Tierhändler verkörperte. Auch sein letzter "Tatort" an der Seite von Klaus J. Behrendt (61) und Dietmar Bär (60) wurde erst im September ausgestrahlt. "Die Krönung seiner schauspielerischen Karriere begann mit dem Kennenlernen von Dominik Graf, der ihn für mehrere seiner Produktionen besetzte", erinnerte sich die Agentur an den Alarm für Cobra 11-Darsteller.

