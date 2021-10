Sie zeigt ihre Gelassenheit! Für Sarah Engels (29) geht es langsam aber sicher auf die Zielgerade ihrer Schwangerschaft. Die Sängerin erwartet zurzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Mann Julian (28). Mittlerweile hat die baldige Zweifachmama mit den Strapazen des wachsenden Bauches ordentlich zu kämpfen: Eine geeignete Schlafposition lässt sich etwa nicht so einfach finden. Doch Sarah hat ihren Humor offenbar nicht verloren! In witzigen Instagram-Clips nimmt sie sich selbst auf die Schippe. "Wenn dein Baby deine Schlafposition bestimmt", schrieb sie unter ein Video, in dem sie sich unruhig im Bett herumwälzt.

