Sarah Engels (29) fallen normale Bewegungen mittlerweile gar nicht mehr so leicht. Der Grund dafür: Die Sängerin ist hochschwanger mit ihrem zweiten Kind. Dass eine Schwangerschaft nicht immer einfach ist, stellte die werdende Zweifach-Mama im Netz schon des Öfteren unter Beweis. Erst kürzlich gab sie zu, dass ihr die ständigen Wassereinlagerungen zu schaffen machen. Jetzt macht sich Sarah einen Spaß aus einem weiteren Problemchen während der Babybauchzeit.

Auf Instagram teilt die Frau von Julian Büscher (28) ein Video von sich, das sie im Bett liegend zeigt. Unschwer zu erkennen: Sarah würde eigentlich gerne eine komfortable Schlafposition finden. Doch mit ihrem Babybauch ist das gar nicht so einfach. Unruhig wälzt sie sich hin und her, manövriert sich aber doch nie in die optimale Lage. Dazu schreibt die Brünette: "Wenn dein Baby deine Schlafposition bestimmt."

Insgesamt scheint es der "Ti Amo Mi Amor"-Interpretin während ihrer zweiten Schwangerschaft aber bestens zu gehen. Aktuell befindet sich Sarah mit ihrem Mann Julian und Sohnemann Alessio (6) im Babymoon – dem bekanntermaßen letzten Urlaub, bevor der neue Sprössling das Licht der Welt erblickt. Dort, also auf Kreta, feierte die Familie gerade erst Sarahs 29. Geburtstag.

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de