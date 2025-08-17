Michelle Yeoh verrät geheime Details zum neuen "Wicked"-Film

Michelle Yeoh (63), die in dem mit Spannung erwarteten Film "Wicked: For Good" die Rolle der Madame Morrible übernimmt, hat eine aufregende Neuigkeit für Fans des Musical-Klassikers parat. In einem Gespräch mit dem Magazin People ließ die Schauspielerin durchblicken, dass es neue Lieder im zweiten Teil des Films geben wird. "Ich denke, ihr bekommt ein paar neue Songs", verriet sie geheimnisvoll und schickte mit einem Lächeln hinterher: "Ich habe das nicht gesagt." Die neuen Stücke stammen aus der Feder von Stephen Schwartz, dem Komponisten und Texter des Originals, der bestätigte, dass je ein Song für die Hauptfiguren Elphaba und Glinda geschrieben wurde.

Das Projekt scheint für die 63-Jährige aber nicht nur wegen der Musik ein besonderes Erlebnis gewesen zu sein. Auch nach Drehende hält sie Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Film. Ihren Co-Star Cynthia Erivo (38), die als Elphaba zu sehen sein wird, lobte die Oscar-Preisträgerin in höchsten Tönen: "Ich liebe sie. Sie war einfach unglaublich", so Michelle, nachdem sie Cynthia kürzlich bei ihrer Performance als Jesus in "Jesus Christ Superstar" im Hollywood Bowl unterstützt hatte. Der Kinostart von "Wicked: For Good" ist für den 21. November angesetzt – und Fans rund um den Globus können die Fortsetzung des Musical-Hits kaum erwarten.

Neben ihrer Arbeit an "Wicked: For Good" ist Michelle ebenso in einem weiteren Herzensprojekt involviert. Sie leiht der Figur der Lady Yin, der Mutter der jungen mythischen Figur Ne Zha, ihre Stimme in der englischen Version des chinesischen Films "Ne Zha II". Wie Michelle im Gespräch mit People erklärte, sei es ihr wichtig gewesen, die faszinierende klassische chinesische Geschichte einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. "Die Erzählung verbindet die traditionelle Mythologie mit modernen Elementen, was sie zeitlos und zugleich aktuell macht", schwärmte die Schauspielerin. Die Kombination aus zeitgenössischer Animation und traditioneller Erzählkunst beeindruckte sie dabei besonders – ein weiterer Beweis dafür, wie vielseitig Michelles Projekte sind.

Getty Images Michelle Yeoh, August 2025

Getty Images Cynthia Erivo bei den Tony Awards 2025 in New York

Getty Images Michelle Yeoh, Schauspielerin