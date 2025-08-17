Süß: Billy Ray Cyrus bringt Elizabeth das Gitarrespielen bei

Die vielseitige Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) hat eine neue Leidenschaft entdeckt: Gitarre zu spielen. Doch das ist nicht alles – sie hat auch einen ganz besonderen Lehrer an ihrer Seite. Ihr Freund, der Countrysänger Billy Ray Cyrus (63), bringt ihr das Musizieren bei. Auf Instagram teilte Elizabeth süße Bilder, die sie mit einer Akustikgitarre auf einer Baumschaukel zeigen. Stolz verriet sie, dass ihr "geduldiger Freund" ihr die erste Saitenkunst beibringt und scherzte, dass er demnächst eine fehlende Saite ersetzen wird. Ganz begeistert schrieb Billy dazu: "Meine Freundin wird richtig gut auf der Gitarre! Wir gehen im Herbst nach Jackson!"

Schon vor wenigen Wochen berichteten Insider, dass Billy durch die Beziehung zu Elizabeth geradezu vor kreativen Ideen sprühte. Der Künstler soll laut Daily Mail damals bereits an neuen Liebesliedern gearbeitet haben, die von seiner Verbindung zu der Schauspielerin inspiriert wurden. Ein Vertrauter verriet: "Billy sieht in der gemeinsamen Zeit mit Elizabeth die perfekte Inspiration für sein nächstes Album." Auch ein gemeinsames Duett war zu diesem Zeitpunkt bereits im Gespräch – laut den Quellen war Billy beeindruckt von Elizabeths Stimme, die er am Set und aus früheren Musikprojekten kannte.

Die Lovestory der beiden begann am Filmset im Jahr 2022, als sie gemeinsam bei "Christmas In Paradise" mitspielten. Doch der Kontakt brach danach ab und wurde erst wieder initiiert, als Billy nach seiner Trennung von seiner damaligen Frau Firerose Unterstützung suchte. Ein unerwarteter Anruf von Elizabeth brachte sie wieder zusammen – und aus einer freundschaftlichen Verbindung wurde Liebe. Billy offenbarte im Interview mit Apple Music Country, was er besonders an seiner Liebsten schätzt: "Wir haben einfach gelacht, und das in einer Zeit, in der mir nicht nach Lachen zumute war."

Anzeige Anzeige

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley auf der Premiere von "The Inheritance", August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025