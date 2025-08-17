Boxershorts ade: Sharon Stone trägt wieder Damenunterwäsche

Sharon Stone (67) sorgt mit einem humorvollen Geständnis für Begeisterung bei ihren Fans: Die Schauspielerin hat nach über 25 Jahren wieder zur Damenunterwäsche gewechselt. In der US-Show "Late Night With Seth Meyers" erklärte die Hollywood-Ikone, warum sie so lange Boxershorts bevorzugt hatte. Der Grund sind ihre drei adoptierten Söhne Roan, Laird und Quinn, die sie alleine großzog. Sie haben in einem "stinkenden Verbindungshaus" gelebt, witzelte Sharon über ihr Leben mit den Jungs. Doch jetzt, da alle erwachsen sind und aus dem Haus sind, habe sie ihre feminine Seite wiederentdeckt.

Im Gespräch mit Moderator Seth Meyers machte die Schauspielerin zudem deutlich, wie stolz sie auf ihre Kinder ist. Bereits am 11. August war sie bei der Premiere ihres neuesten Films "Nobody 2" in Los Angeles an der Seite ihrer Söhne über den roten Teppich geschritten. Dabei, so verriet Sharon in der Show, habe sie die drei als aufrechte und starke Individuen wahrgenommen. "Ich habe jeden von ihnen angerufen, um ihnen zu sagen, wie stolz ich auf sie bin", erzählte sie. Und tatsächlich waren es wohl auch die filmischen Vorlieben ihrer Kinder, die sie dazu brachten, die Rolle in dem Actionthriller anzunehmen, denn die drei Jungs sind Fans des ersten Teils.

Auch in Sachen Älterwerden hat Sharon in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer selbstironischen Art beeindruckt. In einem Gespräch mit der britischen Zeitung The Times scherzte die Schauspielerin: "Ich sage immer, dass meine Achseln jetzt Falten haben." Sie erklärte, dass sie trotz der Veränderungen ihren Körper schön finde: "Man muss diesen Körper trotzdem lieben." Aufgeben komme für Sharon nicht infrage. Vielmehr gehe es ihr darum, sich mit all seinen Facetten zu akzeptieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone im März 2023

Anzeige Anzeige

Paul Smith / Features Flash / Starface Sharon Stone mit ihren Söhnen Roan, Quinn und Laird, Premiere "Nobody 2" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone, September 2021