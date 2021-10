Victoria Beckham (47) will sich nicht in die Beziehung ihres Sohnes einmischen! Für die Designerin steht schon bald ein großer Tag an: Ihr Ältester, Brooklyn (22), will seine große Liebe, Nicola Peltz (26), heiraten – das machte der Fotograf im Sommer mit einer romantischen Verlobung deutlich. Angeblich sollen die zwei schon bald in den Hafen der Ehe einlaufen wollen. Doch auf Tipps und Tricks seiner Mama für die Romanze scheint Brooklyn verzichten zu müssen!

Denn im Interview mit dem WSJ Magazine erklärte sie jetzt: "Es gibt nichts Schlimmeres als schlaue Ratschläge!" Immerhin gebe es keine Anleitung für die Ehe. Stattdessen müsse der 22-Jährige selbst herausfinden, was für ihn das Beste ist. Sollte er Hilfe brauchen, wäre sie jedoch für ihn da: "Es gibt einen Unterschied zwischen Beratung und Unterstützung. Man kann es anbieten und wenn [die Kinder, Anm. d. Red.] es annehmen wollen, ist das großartig!"

Dass ihr Großer so jung heiraten möchte, freut Victoria zwar – die 47-Jährige soll jedoch auch besorgt sein, dass die Liebe der beiden eventuell nicht hält. Deswegen soll die einstige Musikerin Brooklyn auch gewarnt haben, dass das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch irgendwann nachlassen könnte, wie ein Insider ausplauderte: "Victoria ist besorgt, dass, wenn die beiden in dem Tempo weitermachen, Brooklyn und Nicola zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit bereits am Ende sind!"

Getty Images David Beckham, Victoria Beckham und Sohn Brooklyn Beckhahm bei GQ Award 2019

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei einem Spiel von Inter Miami, April 2021

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2021

