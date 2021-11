Was passiert nach Heide Kellers (✝81) Tod mit ihrem Vermögen? Vor rund zwei Monaten machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Nach langer Krankheit verlor die Schauspielerin den Kampf gegen den Krebs und verstarb. Die letzten Tage ihres Lebens verbrachte die Das Traumschiff-Bekanntheit allein in ihrer Wohnung. Noch zu Lebzeiten versicherte sie, sich um ihren Nachlass gekümmert zu haben. Doch wie wird Heides Erbe nun aufgeteilt?

"Ein Testament ist bis jetzt nicht auffindbar. Wir haben alles durchgesehen: Bücher, Schränke, die ganze Wohnung. Wahrscheinlich hat sie keines gemacht", verriet ihr Bruder Peter gegenüber Bunte. Er ist auch derjenige, der als Haupterbe infrage kommt. Heides Halbschwester Tulla Pusch-Lange stehen hingegen nur 25 Prozent der Hinterlassenschaften zu. Doch auch Heides Neffe Thorsten soll etwas abbekommen. "Wir haben uns in der Familie auf eine andere Verteilung geeinigt, und wir gehen davon aus, dass meine Schwester Heide nicht wollte, dass das Erbe anders geteilt wird als gleichmäßig unter uns dreien", erzählte Peter.

Bis mit dem Erbe alles in trockenen Tüchern ist, dürften allerdings noch mehrere Monate vergehen. Doch was hinterlässt Heide überhaupt? Unter anderem ein Mehrfamilienhaus in Bonn, das verkauft werden soll. Einige noch ungetragene Kleidungsstücke der Seniorin wurden bereits gespendet. Für ihre Schmucksammlung hinterließ die 81-Jährige eine Liste, wer von ihren Liebsten welchen Gegenstand erhalten soll.

gbrci / Future Image / ActionPress TV-Bekanntheit Heide Keller in Hamburg

gbrci / Future Image Heide Keller im Dezember 2017

Future Image / ActionPress Heide Keller in der Talkshow "Kölner Treff"

