Die Das Traumschiff-Fans trauern um Heide Keller (81). Die Schauspielerin war über mehrere Jahrzehnte in der beliebten Serie als Chefhostess Beatrice von Ledebur zu sehen. Am Montag machte allerdings diese traurige Nachricht die Runde: Heide ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Nicht nur vielen Fans, sondern auch viele Kollegen und Weggefährten geht der Tod der TV-Darstellerin sehr nahe. Auch der "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (40) ist betroffen. Er und Heide hatten noch große Pläne, die nun nicht mehr in Erfüllung gehen können.

"Ich hatte mir sehr gewünscht, dass wir das Jubiläum '40 Jahre Traumschiff' zusammen feiern können", erklärte der 40-Jährige gegenüber Bild. Wie diese Jubiläumsfeier genau ausgesehen hätte und ob Heide sich möglicherweise sogar noch einmal als Darstellerin aufs Traumschiff gewagt hätte, ist nicht bekannt. Doch eines stand offenbar schon fest: Die Düsseldorferin wäre bei den Feierlichkeiten mit an Bord gewesen. "Sie hatte schon zugesagt. Aber daraus wird nun nichts mehr", meinte Florian.

Gemeinsam im TV in See gestochen sind Heide und Florian allerdings nie. Heide hatte die Serie bereits 2018 verlassen. Der Schlagerstar übernahm die Rolle des Kapitäns erst ein Jahr später – und damals war Heide noch ein bisschen skeptisch, ob der Musiker wirklich die richtige Wahl für diesen Posten war. "Mit dem 'Traumschiff'-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft. [...] Ich halte diese Entscheidung für eine totale Fehlbesetzung!", sagte sie 2019 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

ZDF/Dirk Bartling Harald Schmidt und Heide Keller bei "Das Traumschiff"

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen als Max Parger in "Das Traumschiff"

gbrci / Future Image Heide Keller im Dezember 2017

