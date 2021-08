Fans von Das Traumschiff können diesen Verlust immer noch nicht realisieren. Am Montag machten traurige News die Runde: Die deutsche Schauspielerin Heide Keller ist im Alter von 81 Jahren verstorben. 38 Jahre lang hatte die sympathische TV-Darstellerin die Chefhostess Beatrice auf dem wohl berühmtesten Fernseh-Kreuzfahrtschiff Deutschlands verkörpert. Doch neben "Das Traumschiff" war Heide Keller auch in zahlreichen anderen erfolgreichen Produktionen vertreten.

Die Schauspielkarriere der gebürtigen Düsseldorferin begann schon 1965 mit dem Fernsehfilm "Verhör am Nachmittag". Zwölf Jahre später bekam Heide dann eine Rolle im "Tatort – Flieder für Jaczek". Ihren großen Durchbruch feierte die heutige Grand Dame des deutschen Fernsehens dann mit "Das Traumschiff". Als "guter Geist an Bord" begeisterte sie jahrzehntelang die Fangemeinschaft. Von 2007 bis 2017 wirkte sie selbstverständlich auch im Traumschiff-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" mit und verstärkte die Besatzung.

All diese Fernsehfilme und Serien werden den Fans für immer in guter Erinnerung bleiben. "Ruhe in Frieden und danke für die ganzen Jahre 'Traumschiff'. Mit deinem Weggang 2018 ging auch die Seele des Schiffes. Deine Erinnerung wird nie vergehen", schrieb einer der traurigen User auf Twitter.

Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

Schauspielerin Heide Keller im März 2018 in Habach

Harald Schmidt und Heide Keller bei "Das Traumschiff"

