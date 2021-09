Heide Keller (✝81) ist die letzte Ehre erwiesen worden. Vor wenigen Tagen machte die erschütternde Nachricht die Runde: Die Schauspielerin hat den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren und erlag den Folgen. Ihren Fans wird die Düsseldorferin aber sicher auch nach ihrem Tod stets als muntere Person in ihrer Rolle als Traumschiff-Chefhostess Beatrice in Erinnerung bleiben. Bei einer Trauerfeier nahmen Freunde und Familie nun ein letztes Mal Abschied von Heide.

Wie B.Z. Berlin berichtete, sollen rund 50 Gäste zu der Zeremonie in der St.-Martin-Kirche im Bonner Stadtteil Muffendorf erschienen sein – unter ihnen auch Heides langjähriger Schauspielkollege und TV-Schiffsarzt Horst Naumann. In der Mitte der Kirche stand neben einem Porträt der Schauspielerin die Urne, welche in Herzform aus Holz gestaltet war. Vor dem Gotteshaus sammelten sich zahlreiche Blumenkränze an. Einer stammte auch von Heides Kollegen: "Ein letzter Gruß, deine Traumschiff-Familie!"

"Heide hat oft zu mir gesagt, dass sie dem lieben Gott dankbar ist, dass sie fast 60 Jahre ihren geliebten Beruf ausüben konnte", teilte Heides Maskenbildnerin Ida Arndt den Anwesenden in einer rührenden Rede mit. In ihrer Rolle sei sie zu Lebzeiten immer total aufgegangen und habe mit ihrer guten Laune alle am Set angesteckt.

gbrci / Future Image Heide Keller im Dezember 2017

Getty Images Schauspielerin Heide Keller im März 2018 in Habach

gbrci / Future Image / ActionPress TV-Bekanntheit Heide Keller in Hamburg

