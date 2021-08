Die deutsche Schauspielerin Heide Keller hatte in ihrer Rolle der Chefhostess Beatrice von Ledebur in der beliebten TV-Serie Das Traumschiff die Herzen von Millionen Zuschauern erobert. Schon seit geraumer Zeit machte die Drehbuchautorin ihren Supporter allerdings mit ihrer Gesundheit immer mehr Sorgen: Sie bestätigte zwar, schwer krank zu sein, erklärte allerdings nie, an welcher Krankheit sie litt. Jetzt müssen sich die Fans von ihrem Idol endgültig verabschieden: Heide Keller ist im Alter von 81 Jahre verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte jetzt das ZDF auf Twitter. "Unsere Herzen sind heute voller Trauer", betonte der Sender in dem Posting und trauerte: "Die Grande Dame des Traumschiffs hat bedauerlicherweise ihre letzte Reise angetreten." Die Schauspielerin sei im Alter von 81 Jahren verstorben. "Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden", heißt es weiter.

Auf der Nachrichtenplattform brachten auch zahlreiche Fans ihre Trauer zum Ausdruck – etliche Nutzer zollten Heide Keller Tribut. "Das ist sehr traurig! Eine gute Reise, liebe wunderbare Beatrice, liebe Heide Keller! Das waren schöne Abende, danke!" oder auch "Du bleibst in unser aller Herzen", schrieben beispielsweise zwei Nutzer im Netz.

ActionPress / Bartling / Picsreports Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

Getty Images Schauspielerin Heide Keller im März 2018 in Habach

ZDF/Dirk Bartling Harald Schmidt und Heide Keller bei "Das Traumschiff"

