Kal Penn (44) hat seine Fans jüngst mit einer wunderbaren Neuigkeit aus seinem Privatleben überrascht: In seinem neuen Buch teilte der Darsteller aus der Serie Dr. House nämlich nicht nur mit, dass er seit rund elf Jahren in einer Beziehung ist – der Schauspieler und sein Partner Josh haben sich auch bereits verlobt. Aber wie stellen sich Kal und Josh ihre Hochzeit denn eigentlich vor? Der "Designated Survivor"-Star gewährte jetzt einen Einblick in die Vorbereitungen...

Gegenüber People sprach Kal über die Pläne und die Wünsche, die er und Josh in Sachen Traumhochzeit haben. "Wir sind beide sehr zurückhaltend, was den ganzen Prunk und Protz angeht", erklärte der 44-Jährige. Trotzdem wünsche er sich eine spektakuläre Feier mit vielen Gästen – er betonte nämlich: "Ich will eine gigantische indische Hochzeit." Doch davon ist sein zukünftiger Ehemann offenbar gar nicht begeistert...

Kals Verlobter Josh stelle sich den schönsten Tag seines Lebens nämlich etwas anders vor. "Josh hasst Aufmerksamkeit und hat vorgeschlagen: 'Oder wir machen einfach eine schnelle 20-Minuten-Sache mit unseren Familien'", gab Kal dessen Worte wieder und fügte hinzu: "Also müssen wir uns in der Mitte treffen."

Anzeige

Getty Images Kal Penn, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kal Penn, "Dr. House"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Kal Penn im März 2020 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de