Erfolgreiche Reunion: Bei Oasis stapeln sich Konzertangebote

Oasis feiern ein grandioses Comeback mit ihrer ausverkauften Reunion-Tour, die sie über Kontinente hinweg führt. Nachdem die britischen Britpop-Legenden vor zwei Dekaden das letzte Mal gemeinsam aufgetreten sind, scheinen die Brüder Noel (58) und Liam Gallagher (52) nun wieder an einem Strang zu ziehen. Zwar kursieren weiterhin Gerüchte über Spannungen zwischen den beiden, doch auf der Bühne zeigen sie eine vereinte Front. Ihr Tourauftakt in Cardiff sowie weitere Auftritte, etwa in Manchester, wurden laut Daily Mail von Fans und Medien gleichermaßen gefeiert. Mit ihrem Auftritt in Australien sollen die legendären Musiker Ende des Jahres einen weiteren Höhepunkt setzen und Melbourne sowie Sydney mit Klassikern wie "Wonderwall" zum Beben bringen.

Die unglaubliche Resonanz auf die Rückkehr der Band sorgt jedoch nicht nur bei den Fans für Begeisterung. Im Hintergrund werden den Brüdern offenbar auch weitere verlockende Angebote unterbreitet. Laut Insidern sind die Anfragen zahlreich und finanziell äußerst lukrativ, doch bislang bleibt unklar, ob Liam und Noel die Reunion nach den aktuellen 41 Tourdaten verlängern werden. Für die beiden steht momentan der Abschluss der laufenden Tour im Vordergrund, die bisher durchweg als Erfolg gewertet werden kann. Gleichzeitig kam es jedoch bei den ausverkauften Konzerten auch zu unvorhergesehenen Zwischenfällen: Fans ohne Tickets versuchten beispielsweise in Manchester, Absperrungen zu überwinden, wurden jedoch von der Polizei gestoppt.

Trotz der Gerüchte über Streitereien wirken die Gallaghers auf der Bühne harmonisch und voller Energie. Ihre Show zeugt von gegenseitigem Respekt, etwa wenn Liam seinem Bruder Platz für sein Solo lässt oder die beiden Arm in Arm auftreten. Es scheint, als hätten sie die Spannungen der Vergangenheit zumindest vorübergehend überwinden können. Für die Fans ist dies ein Grund zur Freude, denn sie genießen die unvergleichliche Präsenz der Band. Bleibt zu hoffen, dass diese magische Reunion noch lange anhält.

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff

Tim P. Whitby/Getty Images for Disney, Joe Maher/Getty Images Collage: Noel und Liam Gallagher