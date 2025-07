Fälschlich als schwul geoutet: Jay Khan rechnet mit Sarah ab

Popstar Jay Khan (43) erhebt in seiner Autobiografie "Tariq und ich" schwere Vorwürfe gegen Reality-TV-Star Sarah Knappik (38). Die beiden hatten 2011 gemeinsam an der Realityshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teilgenommen, als es zu einem Vorfall kam, der Jays Leben nach eigenen Angaben nachhaltig veränderte. Er schildert, wie Sarah ihn fälschlicherweise vor laufenden Kameras als homosexuell outete, obwohl dies nicht der Wahrheit entsprach. Die Auswirkungen dieser Behauptung seien verheerend gewesen – privat wie beruflich. "Sarah hat mich durch eine Lüge öffentlich zerstört. [...] Ihr Handeln hatte für mich gravierende Folgen – privat und beruflich. Meine Karriere war tot", meint der Musiker.

Sarah hatte damals vor den Kameras behauptet, Jay habe ihr vor der Show vorgeschlagen, eine inszenierte Liebesgeschichte im Dschungel zu spielen, weil er angeblich schwul sei. Zudem hätte sie dessen Beziehung zur Sängerin Indira Weis als reine PR-Aktion diffamiert. Jay dementierte diese Vorwürfe in seiner Autobiografie entschieden. "Nichts an der Beziehung mit Indira war vorgetäuscht. Die Wahrheit ist, dass Sarah mich vor meinem Einzug ins Dschungelcamp weinend anrief, weil sie einen Verbündeten suchte und mich zu ihr nach Hause einlud. Doch am Ende drehte sie mir daraus einen Strick, als hätte ich den Kontakt gesucht", erklärt er. Sein Leben sei anschließend aus den Fugen geraten: "Ich blieb tagelang im Bett, der Rufmord trieb mich in schwere Depressionen. Keine Plattenfirma wollte den 'Liebes-Lügenbaron' haben." Erst Freunde und Familie des 43-Jährigen holten ihn aus dem tiefen Loch.

Sarah wies Jays Vorwürfe auf Bild Nachfrage zurück. "Ich habe nie behauptet, dass Jay Khan homosexuell ist. Meine damaligen Aussagen bezogen sich ausschließlich auf öffentlich zugängliche Medienberichte – eine persönliche Bewertung meinerseits hat es nicht gegeben", gibt sie zu verstehen und fügt hinzu: "Dass dieses Thema für Jay im Nachgang belastend war, tut mir leid – liegt aber nicht in meiner Verantwortung, sondern zeigt eher, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Homosexualität umgeht." Mittlerweile ist Jay wieder in einer Beziehung – und zwar mit einer Frau. Mit Jessie Noe Scheuermann an seiner Seite könnte er wohl kaum glücklicher sein.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL / Stefan Gregorowius Jay Khan und Sarah Knappik Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Khan, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, Januar 2025