Hype um Alisha Lehmann: Fußballerin braucht einen Bodyguard

Der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft steht am Freitagabend eine große Herausforderung bevor: Spanien. Die Top-Favoriten des Turniers stehen den Gastgeberinnen im Viertelfinale gegenüber. Doch selbst ohne große Chancen auf einen Startelf-Einsatz zieht eine Spielerin besonders viel Aufmerksamkeit auf sich: Alisha Lehmann (26). Die Fußballerin ist die wohl populärste Teilnehmerin des Turniers und begeistert mit fast 17 Millionen Followern auf Instagram eine riesige Fangemeinde. Der Hype um die Spielerin hat solche Ausmaße angenommen, dass sie nun sogar von einem eigenen Bodyguard begleitet wird.

Die Sicherheit von Alisha rückt immer mehr in den Fokus. Besonders bei Begegnungen mit Fans, wenn Autogramme geschrieben und Selfies gemacht werden, wird die Situation häufig chaotisch. Kreischende Anhänger und Gedränge sind keine Seltenheit. Der Sicherheitschef der Schweizer Nationalmannschaft ist daher oft nur für sie im Einsatz. Er begleitet sie in kritischen Momenten, beobachtet sowohl die Fans als auch die Spielerin selbst und greift ein, sobald es nötig wird. "Wir achten stets darauf, dass die Sicherheit der Spielerinnen in allen Stadien oberste Priorität hat", erklärte Sven Micossé, Pressesprecher der Schweizer Nationalmannschaft, gegenüber der schwedischen Zeitung Aftonbladet.

Alisha begeistert ihre Fans nicht nur fußballerisch, sondern eben auch auf Social Media. Sie teilt private Einblicke, indem sie zeigt, wie sie ihre freie Zeit neben dem Platz verbringt. Das Interesse an ihrer Person ist groß, was nicht immer im Positiven mündet. Die 26-Jährige erntet viele Hasskommentare, vor allem von Männern, die oft mehr Meinung als Ahnung von Fußball besitzen: "Lieber mehr trainieren als schminken", "Sie ist so überbewertet" oder "Hübsch ist sie ja, aber spielen kann sie nicht" sind nur eine kleine Auswahl an hässlichen Worten, die die Athletin täglich lesen muss. Alisha weiß, wie sie sich zu vermarkten hat, setzt sich kein Label auf und zieht daraus eine erfolgreiche Karriere. Viele verunsichert das, Musikerin Shirin David (30) feiert sie dafür. Alisha bleibt trotz des Hypes authentisch und konzentriert sich auf das Wesentliche, den Fußball. Dabei ist sie nicht nur eine starke Spielerin, sondern auch ein Vorbild für viele junge Fans, die ihren Weg mit bewunderndem Blick verfolgen.

Getty Images Alisha Lehmann mit ihrem Bodyguard, Juni 2025

Getty Images Alisha Lehmann bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2023

Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann